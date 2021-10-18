В Женеве открывается встреча по конституционной реформе Сирии

ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Малая группа Конституционного комитета Сирии (ККС) соберется в понедельник на заседание в Женеве после девятимесячного перерыва. В ходе шестого по счету раунда, который, как ожидается, продлится неделю, участники встречи намерены обсудить конституционные принципы и приступить к разработке проекта конституционной реформы.

В малую группу ККС, называемую также редакционной группой, входят 45 экспертов - по 15 от правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии. В воскресенье спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провел в женевской штаб-квартире ООН встречи с сопредседателями ККС Ахмедом Кузбари (от правительства) и Хади аль-Бахра (от оппозиционного Сирийского комитета по переговорам), а также с 15 членами комитета от гражданского общества. На брифинге эмиссар сообщил, что дискуссии были серьезными и откровенными и все их участники продемонстрировали приверженность ранее согласованным принципам совместной работы. По его словам, сопредседатели согласились, что в ходе нынешнего раунда малая группа ККС начнет разработку проекта конституционной реформы страны. "На этой неделе новым будет то, что мы фактически приступим к процессу разработки проекта конституционной реформы Сирии", - сказал он.

Кроме того, будут обсуждены конституционные принципы по четырем темам. Предложения на этот счет ранее внесли делегации. Педерсен выразил надежду на достижение прогресса в работе малой группы. Он призвал ее участников "серьезно работать в течение этой недели". "Мы встретимся затем в пятницу и сможем подвести итог", - резюмировал эмиссар ООН.

Пятый раунд заседаний малой группы ККС, состоявшийся в январе, закончился безрезультатно. Всего в состав комитета входят 150 делегатов: по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества. Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято на состоявшемся 31 января 2018 года в Сочи Конгрессе сирийского национального диалога.