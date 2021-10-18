Главы МИД ЕС обсудят подготовку к саммиту "Восточного партнерства"

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел пройдет в понедельник в Люксембурге. Как сообщил 15 октября дипломатический источник во внешнеполитической службе ЕС, министры, в частности, обсудят подготовку к саммиту "Восточного партнерства" в Брюсселе 15 декабря. На эту встречу впервые в истории программы не будут приглашены представители Белоруссии, более того, за несколько недель до саммита страны ЕС намерены ввести в действие очередной блок санкций против этой страны.

Другими темами заседания Совета ЕС станут вопросы отношений Евросоюза со странами Персидского залива, включая развитие взаимной торговли и расширение поставок энергоресурсов в Европу, экономическое взаимодействие и реализация климатической повестки ЕС.

Министры также намерены рассмотреть развитие ситуации в Афганистане и гуманитарную обстановку в Эфиопии и Никарагуа.

Пустое кресло для Белоруссии

"Восточное партнерство" - программа Евросоюза, основной целью которой заявлено развитие регионального сотрудничества с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Белоруссия объявила летом о выходе из программы после введения ЕС экономических санкций против Минска. Однако данное решение белорусских властей Брюссель не признал.

Поэтому, как сообщил европейский дипломат, никаких официальных представителей Белоруссии на саммите не будет и Минск будет представлен "пустым креслом без флага". Вместе с тем, по словам диписточника, на встречу могут быть "приглашены отдельные представители гражданского общества". При этом он ушел от ответа на вопрос, намерен ли Евросоюз приглашать на саммит экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которую в Брюсселе в течение некоторого времени в 2020 году приглашали в качестве представителя республики на различные международные форумы.

По словам дипломата, саммит "Восточного партнерства" будет посвящен обсуждению восстановления после пандемии, включая доступ к вакцинам и сертификатам вакцинации, а также поддержке реформ в странах - участницах программы и повышению устойчивости их госинститутов. "Наши партнеры подверглись серьезному воздействию пандемии, и на этом фоне особенно важно повышение их устойчивости перед лицом внешнего вмешательства", - сказал дипломат.

Он также уточнил, что до саммита "Восточного партнерства" ЕС намерен принять очередной блок санкций против Белоруссии, который будет введен в действие в ноябре, за то, что, как считают в Брюсселе, Минск превратил миграцию в инструмент политического давления.

Санкции ЕС в отношении Белоруссии

ЕС ввел уже четыре блока персональных санкций против представителей руководства Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко и членов его семьи, членов правительства, государственных чиновников, представителей избирательной системы, силовиков и крупных бизнесменов. В мае Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям полеты в страны ЕС, а в июне ввел экономические санкции против Минска.

В ответ президент Белоруссии заявил, что его страна более не может блокировать миграционные потоки в ЕС, как она делала это раньше, а также заявил о приостановке участия Минска в "Восточном партнерстве".

В 2020 году Евросоюз объявил, что приостанавливает финансирование проектов в Белоруссии по линии "Восточного партнерства", которые осуществляются совместно с правительством страны, а высвобожденные деньги направит на поддержку белорусских НПО, в том числе базирующихся за рубежом.

Членами программы "Восточного партнерства" являются Украина, Грузия и Молдавия, подписавшие соглашения об ассоциации с ЕС, Армения и Азербайджан, не подписавшие таких соглашений. С момента создания этой программы в 2009 году ЕС также пытался интегрировать в нее Белоруссию, которая до своего выхода принимала в этой программе ограниченное участие.