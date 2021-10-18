В учениях Коллективных сил ОДКБ в Таджикистане задействуют 4 тыс. человек

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках оперативно-стратегических учений "Боевое братство - 2021" проведут на территории Таджикистана три учения, в которых задействуют 4 тыс. человек и более 500 единиц техники. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре учений.

"Четыре тысячи человек и более 500 единиц техники примут участие в специальных учениях "Эшелон-2021" и "Поиск-2021", а также в совместном учении "Взаимодействие-2021", проводимых в Таджикистане на полигонах Момирак и Харбмайдон в рамках оперативно-стратегических учений "Боевое братство - 2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на учениях "Эшелон" будет отрабатываться организация материально-технического обеспечения при подготовке и в ходе совместной операции. Спецучения "Поиск" направлены на отработку организации и ведения разведки в интересах проведения операции. На учениях "Взаимодействие-2021" отработают вопросы проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства - члена ОДКБ боевиков международных террористических организаций.

В каждом из учений, проводимых в рамках "Боевого братства", участвуют воинские контингенты всех шести государств - членов ОДКБ. Также задействованы формирования сил специального назначения и заинтересованных министерств и ведомств.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что свыше 5 тыс. человек примут участие в учениях "Боевое братство - 2021". По его словам, будет задействовано свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 650 единиц автобронетехники, до 20 самолетов, включая Су-24МР и Су-25, свыше 20 вертолетов Ми-8МТВ и Ми-24, а также 15 беспилотных летательных аппаратов.