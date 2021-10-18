В городах Ирака прошли протесты против фальсификации выборов

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Протестные выступления против фальсификации парламентских выборов охватили в воскресенье ряд городов Ирака. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Акции прошли в Багдаде, Басре на юге страны, а также в Эн-Насирии, Мосуле и Талль-Афаре - на севере. Практически повсеместно протестующие перекрывали автотрассы и жгли шины. В центре иракской столицы собрались сотни человек, к участникам акций присоединились представители партий, которые не согласны с обнародованными избиркомом страны итогами выборов. К вечеру на улицах городов были размещены иракские силы безопасности, в ряде мест произошли потасовки. О пострадавших не сообщается.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми выступил с заявлением, в котором призвал избранных депутатов "восстановить доверие людей к политической работе в Ираке". "Политика для некоторых стала концепцией шантажа и лжи для обмана людей, - сказал он. - Мы призываем партии к солидарности для преодоления политических или личных разногласий". "Сегодня мы выполняем наше обещание провести честные выборы, и люди выбрали, кто будет их представлять", - добавил он.

После состоявшихся 10 октября досрочных выборов в парламент избирком в течение недели подводил их итоги, пересчитывая вручную часть дошедших с опозданием голосов, корректируя данные, объявляя новые цифры. Некоторые в стране не сомневаются, что выборы были подтасованы, особенно учитывая постоянно меняющиеся данные по числу избирателей и общей явке. Многие проигравшие партии заявляют о фактах фальсификации и отказываются признавать итоги. Несмотря на то, что избирком уже объявил результаты, они до сих пор носят предварительный характер, так как продолжается обработка жалоб на нарушения.

Досрочные выборы

По последним данным, шиитский блок садристов влиятельного имама Муктады ас-Садра обеспечил себе 72 из 329 мандатов, укрепив свои позиции. За ним следует суннитский альянс "Такаддум" во главе с бывшим спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси с 37 местами. Тройку лидеров замыкают 35 депутатов, баллотировавшихся как независимые кандидаты. Коалиция "Государства закона" экс-премьера Нури аль-Малики и Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани получили по 32 места. Патриотический союз Курдистана, традиционно доминирующий в граничащих с Ираном регионах курдской автономии, обеспечил себе 16 мандатов, проиранская коалиция "Фатах" - 15. Остальные партии остались в меньшинстве.

Выборы в парламент Ирака должны были состояться в 2022 году, но были проведены досрочно после массовых антиправительственных выступлений в конце 2019 года против коррупции, произвола чиновников и бедности.