Коста-Рика и Милан получили экологические премии Earthshot, учрежденные принцем Уильямом

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Коста-Рика, Милан и три компании, разработавшие технологии для защиты окружающей среды, получили первые пять экологических премий Earthshot, учрежденных принцем Уильямом и его супругой герцогиней Кейт (Миддлтон). Лауреаты премий, каждый из которых получит по £1 млн ($1,37 млн), были объявлены в воскресенье вечером на торжественной церемонии в Лондоне с участием герцога и герцогини Кембриджских и многочисленных приглашенных знаменитостей.

Как отмечается на сайте премии, латиноамериканская республика Коста-Рика получила награду за воплощение в жизнь успешной и "инновационной политики, в соответствии с которой гражданам платят за защиту дождевых лесов и восстановление местных экосистем". Указывается, что это позволило удвоить площадь лесов в стране и дало мощный толчок индустрии экотуризма. Премии удостоилась и реализованная на городском уровне в Милане инициатива по утилизации пищевых продуктов с истекающим сроком хранения. Система созданных там сортировочных центров позволяет быстро и эффективно направлять такие продукты из супермаркетов организациям, которые занимаются помощью бедным и обездоленным и готовят для них еду.

Награду получила багамская компания Coral Vita, предлагающая решение проблемы гибели рифообразующих кораллов из-за глобального потепления. Она разработала методику быстрого выращивания на берегу кораллов, устойчивых к повышенной температуре и кислотности воды, которые можно будет затем "высаживать" в океане. Премиями были также отмечены проект индийской компании Takachar, основатели которой придумали конструкцию мобильных установок по переработке растительных отходов в удобрения и биотопливо, а также AEM Electrolyser, которая намерена масштабировать производство компактных генераторов водорода.

Прорывные решения

Название награды Earthshot можно перевести как "земной прорыв". Как говорится на официальной странице премии, ее учредители вдохновлялись примером американской космической программы "Аполлон" (неофициальное название - Moonshot), при воплощении которой в жизнь были решены сложнейшие технические задачи и созданы новые технологии, впоследствии нашедшие широкое применение в повседневной жизни.

Ежегодно новую премию будут получать пять человек или организаций, создающих прорывные решения для стоящих перед Землей вызовов в области защиты природы и борьбы с изменением климата. Как было объявлено в прошлом году, пока предполагается, что награда, которую британские СМИ окрестили "Нобелевской премией в области защиты окружающей среды", будет вручаться в течение 10 лет - с 2021 года по 2030 год. Размер денежной составляющей премий за указанный период составит £50 млн ($69 млн по текущему курсу). Лауреаты также будут получать медали, сделанные из переработанных металлических отходов, выполненные в форме 50 разных сегментов земного шара.

Инициатива герцога Кембриджского была поддержана многими знаменитостями, в том числе австралийской актрисой Кейт Бланшетт, основателем китайской компании Alibaba Джеком Ма, колумбийской певицей Шакирой, королевой Иордании Ранией аль-Абдуллой, экс-футболистом сборной Бразилии Дани Алвесом и британским телеведущим и натуралистом Дэвидом Аттенборо.

Благотворительное общество герцога и герцогини Кембриджских присуждает награду, консультируясь с учеными, экспертами и представителями ведущих природозащитных организаций.