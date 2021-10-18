Организаторы благотворительного бала в Лозанне передадут более $28 тыс. двум фондам в РФ

ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Более $28 тыс. (26,5 тыс. швейцарских франков) было собрано для двух российских благотворительных фондов - "Линия жизни" и "Артист" - во время состоявшегося в ночь с 16 на 17 октября в Лозанне Большого благотворительного бала "Сокровища России". Средства предназначены для помощи больным детям и оказавшимся в трудной жизненной ситуации российским артистам театра и кино, сообщили в воскресенье вечером в пресс-релизе организаторы бала.

"Мне очень отрадно, что мы собрали средства на благотворительные цели, - заявила глава агентства "Русские вечера в Швейцарии" Злата Смирнова. - Благотворительным фондам "Линия жизни" для лечения детей и "Артист" в помощь пожилым актерам будет передано 26,5 тысяч швейцарских франков (более $28 тыс. по текущему курсу)". Это уже второй благотворительный бал, организованный агентством. Первый состоялся в 2017 году, тогда было собрано 24 тыс. швейцарских франков в фонд Константина Хабенского, сказала Смирнова корреспонденту ТАСС. "Таким образом мы помогли 19 российским детям в лечении рака", - добавила она.

Поддержку благотворительному балу "Сокровища России" оказали посольство РФ, постоянное представительство РФ при женевской штаб-квартире ООН, а также генеральное почетное консульство России в Лозанне и его руководитель - ученый, предприниматель и благотворитель Фредерик Паулсен. Выступивший на открытии бала посол России в Швейцарии Сергей Гармонин подчеркнул большое значение этого культурного события. Он напомнил, что в этом году бал "Сокровища России" приурочен к 180-летию со дня рождения великого русского композитора П. И. Чайковского. "Проведение этого бала здесь, в Швейцарии, несомненно будет способствовать укреплению дружбы между народами наших двух стран, станет площадкой для продолжения знакомства с русской культурой и русским искусством для тех, кто проявляет интерес к истории России и ее богатому культурному наследию", - подчеркнул Гармонин.

Известные артисты представили в ходе вечера программу по мотивам балета "Щелкунчик". Более 250 гостей рукоплескали ярким выступлениям арфиста Александра Болдачева, сопрано Алины Яровой, пианистки Басинии Шульман, виолончелиста Льва Сивкова, камерного оркестра Санкт-Петербурга Chamberries и других исполнителей. Танцмейстеры Екатерина Графодатская и Дмитрий Платов создали яркую и завораживающую энергетику бала: он завершился далеко за полночь.