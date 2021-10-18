В Нарве отстаивающая интересы русских жителей партия уступила на местных выборах

ТАЛЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Отстаивающая интересы русскоязычного населения Центристская партия Эстонии утратила большинство на выборах в органы местного самоуправления в расположенной на границе с РФ Нарве. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, которые обнародовала Государственная служба по организации выборов в ночь на понедельник.

По ее информации, победу на выборах в преимущественно русскоязычной Нарве одержали сторонники бывшего мэра города Катри Райк, за которых проголосовали 43,94% избирателей. Таким образом, эти депутаты могут получить 15 мандатов в 31-местном городском собрании.

Второе место заняла Центристская партия, набрав 31,49%, что гарантирует ей 10 мандатов. Это на 13 мандатов меньше, чем партия получила на прошлых муниципальных выборах в 2017 году.

В городское собрание Нарвы также прошли союз "Элагу Нарва", который получил 13,06% голосов и четыре мандата, а также либеральная партия "Эстония 200". На ее счету 6,75% голосов и два мандата.

17 октября в Эстонии прошли муниципальные выборы. По предварительным данным, явка составила 54,8%. Голосовать на них могли не только граждане Эстонии и стран Евросоюза, но и лица без гражданства, а также граждане не входящих в ЕС стран, у которых есть долговременный вид на жительство в Эстонии. Избиратель мог отдать свой голос на любом из 448 избирательных участков в своем городе или волости. Участки были открыты с 09:00 до 20:00 (совпадает с мск). В выборах принимали участие 136 избирательных союзов и восемь партий. В общей сложности на выборах баллотировались 10 029 кандидатов.