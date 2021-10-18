В Таллине на местных выборах победила отстаивающая интересы русских жителей партия

ТАЛЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Отстаивающая интересы русскоязычного населения Центристская партия Эстонии одержала победу на выборах в органы местного самоуправления в Таллине, однако лишилась абсолютного большинства голосов в городском парламенте. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, которые обнародовала Государственная служба по организации выборов в ночь на понедельник.

По ее информации, за центристов проголосовали 45,2% избирателей, что позволяет им рассчитывать на 38 мандатов в 80-местном городском парламенте. Также в горсобрание вошли праволиберальная Партия реформ (18%, 15 мандатов), либеральная партия "Эстония 200" (9,6% и восемь мандатов), Консервативная народная партия (9,4% и семь мандатов), Социал-демократическая партия (7,6% и шесть мандатов) и консервативная партия "Отечество" (7,1% и пять мандатов). Остальные политические силы не преодолели необходимый для попадания в парламент пятипроцентный барьер.

17 октября в Эстонии прошли муниципальные выборы. Голосовать на них могли не только граждане Эстонии и стран Евросоюза, но и лица без гражданства, а также граждане не входящих в ЕС стран, у которых есть долговременный вид на жительство в Эстонии. Избиратель мог отдать свой голос на любом из 448 избирательных участков в своем городе или волости. Участки были открыты с 09:00 до 20:00 (совпадает с мск). В выборах принимали участие 136 избирательных союзов и восемь партий. В общей сложности на выборах баллотировались 10 029 кандидатов.