Венесуэла обратится в международные инстанции по вопросу экстрадиции Сааба в США

ГАВАНА, 18 октября. /ТАСС/. Экстрадиция обвиняемого в отмывании денег венесуэльца Алекса Сааба из Кабо-Верде в США является похищением и нарушением международных норм. Каракас будет задействовать международные инстанции для противодействия подобной политике Вашингтона, заявил в воскресенье в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Его вывезли без ордера на арест, без ордера Интерпола, похитили без документов. Это похищение, тяжелое преступление для международного и дипломатического права и норм о защите дипломатов. <...> Мы должны заявить об этом серьезном преступлении в международные инстанции и продолжать бороться с североамериканским империализмом, - сказал глава государства. - Правительство США знало, что, похитив Алекса Сааба, члена комиссии по диалогу в Мексике, оно нанесло смертельный удар переговорам".

В субботу агентство Reuters сообщило, что власти Кабо-Верде выдали Сааба США. Официальный Каракас в ответ объявил о приостановке переговоров с оппозицией в Мексике. Кроме того, из-под домашнего ареста в тюрьму были переведены менеджеры компании Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Сааб был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту им. Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.