{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-глава разведки Франции считает, что в Минобороны в 2017 году проник "русский крот"

Бернар Бажоле не привел доказательств своей версии или каких-либо деталей

ТАСС, 18 октября. Бывший директор Службы внешней разведки Франции (с 2013 года по 2017 год) Бернар Бажоле полагает, что в Министерство обороны Франции в 2017 году якобы проник крот, работавший на Россию. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse.

По его информации, 17 октября журналист телеканала France 5 в рамках интервью для документального фильма, посвященного президенту России, попросил Бажоле прокомментировать информацию СМИ о якобы проникновении в 2017 году российского шпиона в канцелярию занимавшего на тот момент пост министра обороны Жан-Ива Ле Дриана, ныне главы МИД Франции. "Действительно, когда я был генеральным директором внешней разведки, я довел эти сведения [до властей]", - сказал Бажоле, не приведя доказательств своей версии или каких-либо деталей.

"В предыдущие годы мы говорили <...>, нам не нужно тратить время на шпионов, которых больше нет <...>. Приоритетными являются дела о терроризме, тем не менее хорошо видно, что шпионская деятельность вообще не прекратилась <...>", - добавил он.

По данным агентства, про "русского крота" ранее сообщал французский портал Mediapart. По его утверждению, сотрудник ГРУ якобы завербовал "крота" из канцелярии Ле Дриана, когда тот был министром обороны с 2012 по 2017 год.

Теги
РоссияФранция
Венесуэла обратится в международные инстанции по вопросу экстрадиции Сааба в США
Его вывезли без ордера на арест, без ордера Интерпола, похитили без документов, подчеркнул президент страны Николас Мадуро
Читать полностью