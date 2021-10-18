Власти Японии заявили, что стремятся подписать мирный договор с Россией

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, чтобы не передавать эту проблему следующим поколениям. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы считаем это хорошей возможностью подтвердить важность решения проблемы северных территорий [так в Японии называют российские южные Курильские острова], принимая во внимание тот факт, что спустя 65 лет после подписания декларации не заключен мирный договор. Правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности четырех северных островов, чтобы не передавать эту проблему следующим поколениям", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать отмечаемую 19 октября 65-ю годовщину подписания советско-японской Совместной декларации 1956 года.

Генсек кабмина Японии отметил, что этот документ лежит в основе восстановления дипломатических отношений между двумя странами, а также является отправной точкой последующего переговорного процесса по мирному договору. По словам Мацуно, Токио намерен вести диалог с Москвой на основе имеющихся договоренностей, включая те, что были достигнуты в Сингапуре в 2018 году.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и занимавший тогда пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.