Экс-президент Афганистана Карзай назвал необходимое условие для признания талибов в мире

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Афганистана, назначенное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), для получения международного признания нуждается в легитимности внутри страны. Такое мнение выразил бывший афганский президент Хамид Карзай в опубликованном в воскресенье интервью радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

"Легитимность в собственной стране для этого и любого другого правительства является условием для признания другими государствами и международным сообществом", - отметил он. "Обеспечение легитимности внутри страны, конечно, зависит либо от выборов, либо, как в случае с Афганистаном, особенно в текущих условиях, от выражения воли афганского народа посредством Лойя джирги (всеафганского совета старейшин), введения конституции и так далее", - добавил Карзай.

Говоря о влиянии Пакистана на события в Афганистане, он отметил: "Мое послание Пакистану, нашей братской стране, заключается в том, что ей не следует пытаться представлять Афганистан". Карзай выразил надежду на то, что Пакистан будет поддерживать связи с Афганистаном на основе "принципов международных отношений", а не путем вмешательства.

Экс-президент констатировал, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) является "угрозой для Афганистана, для жизни и благополучия афганского народа". Карзай подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Афганистана странами региона в борьбе с ИГ.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о решении по выводу американских вооруженных сил из исламской республики. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили о взятии под контроль всей афганской территории, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.