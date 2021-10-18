Медведчук заявил, что продолжит политическую борьбу

"Я продолжу политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы нашей партии "Оппозиционная плаформа - За жизнь", несмотря на те незаконные и преступные действия, которые осуществляет власть. И это будет борьба до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: "Делай что должно, и будет как будет", - говорится в заявлении политика, размещенном на сайте партии.

Медведчук в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном наличии у него российского гражданства ответил, что имеет только украинский паспорт.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии", - цитирует его слова пресс-служба ОПЗЖ.

Медведчук подчеркнул, что уверен в своей невиновности и будет "бороться за восстановление справедливости и торжество закона, а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования и предъявлением незаконных обвинений".

Он сказал также, что Зеленский, "игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство". "Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", - заявил Медведчук.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина "с удовольствием" рассмотрела бы возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы в РФ подтвердили, что у него есть российское гражданство.

Дела против Медведчука

8 октября генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчуку предъявлено новое обвинение по статьям о госизмене и содействии террористической организации. Согласно версии следствия, он причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). 12 октября суд отправил его под домашний арест. До того политик находился также под круглосуточным домашним арестом. Эта мера пресечения, избранная 13 мая в рамках дела по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны", уже несколько раз продлевалась. Сам Медведчук неоднократно заявлял, что обвинения против него являются политически мотивированными.