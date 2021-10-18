Мэр Таллина предложил оппозиции самостоятельно сформировать коалицию после местных выборов

ТАЛЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Именно оппозиционные партии должны пытаться сформировать новую правящую коалицию в парламенте Таллина. Такое мнение высказал в ночь на понедельник мэр города Михаил Кылварт, представляющий Центристскую партию.

"Мы ради власти не побежим к [другим] партиям предлагать коалицию, - сказал он порталу Delfi. - Если в совокупности все остальные партии победили Центристскую партию, значит они и должны сделать первый шаг и составить коалицию".

Он добавил, что центристы надеялись на другой исход местных выборов. "Мы, безусловно, планировали получить абсолютное большинство в городском собрании, - сказал Кылварт. - Результат не достигнут, нужно делать выводы".

Согласно предварительным данным, отстаивающая интересы русскоязычного населения Центристская партия Эстонии одержала победу на выборах в органы местного самоуправления в Таллине 17 октября, однако впервые с 2005 года лишилась абсолютного большинства голосов в городском парламенте. За центристов проголосовали 45,4% избирателей, что позволяет им рассчитывать на 38 мандатов в 79-местном городском парламенте.

Также в горсобрание вошли праволиберальная Партия реформ (17,8%, 15 мандатов), либеральная партия "Эстония 200" (9,5%, восемь мандатов), Консервативная народная партия (9,5%, семь мандатов), Социал-демократическая партия (7,5%, шесть мандатов) и консервативная партия "Отечество" (7,1%, пять мандатов). Остальные политические силы не преодолели необходимый для попадания в парламент пятипроцентный барьер.

17 октября в Эстонии прошли муниципальные выборы. Голосовать на них могли не только граждане Эстонии и стран Евросоюза, но и лица без гражданства, а также граждане не входящих в ЕС стран, у которых есть долговременный вид на жительство в Эстонии. Избиратель мог отдать свой голос на любом из 448 избирательных участков в своем городе или волости. Участки были открыты с 09:00 до 20:00 (совпадает с мск). В выборах принимали участие 136 избирательных союзов и восемь партий. В общей сложности на выборах баллотировались 10 029 кандидатов.