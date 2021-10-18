Партия "Сербский список" победила во всех муниципалитетах с сербским большинством в Косове

БЕЛГРАД, 18 октября. /ТАСС/. Партия "Сербский список", защищающая интересы сербского населения в непризнанном Косове, победила во всех 10 муниципалитетах края с сербским большинством. Об этом заявил в понедельник лидер партии Горан Ракич.

"Несмотря на все давление на наш народ, на выборах мы показали силу, единство и согласие", - цитирует Ракича агентство Tanjug.

Сообщается, что прошедшие местные выборы в Косове стали поражением для правящей партии "Самоопределение". Кандидаты от этой партии не смогли победить ни в одном из 19 муниципалитетов, где градоначальника избрали в первом туре.

Местные выборы в непризнанном Косове прошли в воскресенье. Выборы проходили в 38 муниципалитетах, в том числе в 10 муниципалитетах с сербским национальным большинством. Правом голоса в Косове и Метохии обладают 1,88 млн жителей, в том числе около 100 тыс. сербов. В населенных сербами муниципалитетах зафиксирована самая высокая явка населения - от 64% до 83%, средняя явка по Косову и Метохии составила 42,85%.

Ситуация в Косове и Метохии дважды резко обострилась осенью из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего витка напряжения несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение.

Как заявил 15 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, обстановка в северных районах автономного края Косово за последний месяц заметно ухудшилась и вызывает серьезную озабоченность.