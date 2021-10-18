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Очная встреча стран - соседей Афганистана пройдет в Тегеране 27 октября

Заседание продлится один день

ТЕГЕРАН, 18 октября. /ТАСС/. Встреча государств - соседей Афганистана пройдет на уровне министров иностранных дел 27 октября в Тегеране. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"В Тегеране в среду на следующей неделе мы примем заседание министров иностранных дел стран - соседей Афганистана. Эта встреча пройдет в очном формате", - сказал он. Дипломат добавил, что "заседание продлится один день".

По его словам, "в повестке продолжение диалога, который на первом этапе прошел в формате онлайн". "Шесть стран сконцентрируют свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство [в Афганистане] с присутствием всех национальных групп", - сказал Хатибзаде.

8 сентября прошла онлайн-встреча, посвященная ситуации в Афганистане, в которой приняли участие министры иностранных дел Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. 16 сентября пресс-служба иранского МИД сообщила, что следующая встреча стран - соседей Афганистана пройдет в Тегеране.

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