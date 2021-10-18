Боррель: ЕС пока не может подтвердить встречу с Ираном в Брюсселе по СВПД на этой неделе

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Евросоюз пока не в состоянии подтвердить возможность проведения на этой неделе в Брюсселе встречи с делегацией Ирана с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики. Об этом сообщил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Его заявление транслировалось онлайн.

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"У нас нет подтверждения, но я настроен оптимистично", - сказал Боррель журналистам, отвечая на вопрос о переговорах с иранской делегацией в бельгийской столице в конце нынешней недели. "Мы продолжаем подготовку к переговорам", - добавил он.

На прошлой неделе заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС и европейский координатор переговоров по СВПД Энрике Мора посетил Тегеран, где обсудил возможность возобновления в Вене консультаций, посвященных этому соглашению. По итогам встреч ряд источников как в Брюсселе, так и в Тегеране сообщил, что переговоры Ирана и ЕС по данной теме продолжатся в бельгийской столице 21 октября.