Глава МИД Латвии призвал ЕС ввести санкции против "Белавиа" и туркомпаний Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Евросоюз должен расширить санкции против Белоруссии, в частности ввести ограничительные меры в отношении белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" и туристических фирм этой страны. Такую позицию изложил в понедельник глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге.

"Нам надо ввести более строгие санкции, особенно с учетом того, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко все еще использует миграцию в качестве оружия. Надо ввести санкции против туристического сектора, против туристических компаний, которые организуют полеты [в ЕС]. Также надо ввести строгие санкции в отношении "Белавиа", чтобы компания не получала никакой технической поддержки даже при осуществлении пересадочных рейсов", - сказал он.

Ринкевичс добавил, что странам ЕС также следует обсудить, какую еще поддержку они могут оказать белорусским СМИ и гражданскому обществу.

Плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел проходит в понедельник в Люксембурге. Как сообщил 15 октября дипломатический источник во внешнеполитической службе ЕС, министры, в частности, обсудят подготовку к саммиту "Восточного партнерства" в Брюсселе 15 декабря. На эту встречу впервые в истории программы не приглашены представители Белоруссии.