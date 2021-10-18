Глава МИД ФРГ назвал Лукашенко "руководителем сети перевозчиков нелегальных мигрантов"

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Евросоюз. Такую позицию он изложил в понедельник по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге. Его заявление транслировала в онлайн-режиме пресс-служба этого органа.

"Лукашенко является никем иным, как главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов", - утверждал германский министр. Он полагает, что белорусский лидер "использует беженцев как средство оказания давления на европейские государства". Одновременно Маас обвинил власти в Минске в "подавлении оппозиции и нарушениях прав человека" и назвал "драматической" политическую ситуацию в Белоруссии.

Глава МИД ФРГ не исключил возможность введения санкций против авиакомпаний, перевозящих нелегальных мигрантов в Белоруссию.