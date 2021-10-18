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В Турции заявили о готовности приобрести Су-35 и Су-57, если США откажутся продать F-16

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир отметил, что республика не останется без альтернативных вариантов

АНКАРА, 18 октября. /ТАСС/. Турция по-прежнему готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57, если Анкаре не удастся договориться с Вашингтоном по вопросу поставок американских истребителей. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

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"Если после ситуации с F-35 США не одобрят сделку по F-16, то Турция не останется без альтернативных вариантов. В любой момент может быть вновь открыта тема по Су-35 и Су-57", - приводит в понедельник его слова телеканал NTV.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что США могут продать республике F-16 после решения исключить Анкару из проекта по созданию F-35.

Ранее агентство Reuters также передавало информацию о том, что Турция обратилась к США с просьбой о закупке 40 истребителей F-16, а также проведении модернизации порядка 80 имеющихся у Анкары американских самолетов этого типа.

Теги
СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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