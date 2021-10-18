МИД КНР призвал НАТО объективно оценивать развитие Китая

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китай призывает НАТО объективно и позитивно оценивать социально-экономическое развитие КНР. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал на брифинге в понедельник заявления о том, что новая доктрина НАТО будет включать в себя противодействие вызовам со стороны Китая.

"НАТО как крупнейший в мире военный альянс должна отказаться от мышления эпохи холодной войны и предубеждений и в объективном, позитивном и открытом ключе рассматривать развитие Китая, а также предпринимать больше действий для обеспечения глобальной и региональной безопасности", - указал он.

"Китай призывает максимально задействовать существующие механизмы для диалога на основе принципов равноправия и взаимного уважения, чтобы углубить отношения и содействовать практическому сотрудничеству в соответствующих сферах", - сказал дипломат.

Генсек альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times заявил о том, что новая стратегическая концепция НАТО будет включать в себя вызовы со стороны растущего потенциала КНР и противодействие им. По его словам, противодействие угрозе безопасности блока, исходящей от подъема Китая, станет важной частью будущей концепции НАТО, что знаменует собой существенное переосмысление целей альянса, отражающее геостратегический поворот в сторону Азии.