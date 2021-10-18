Азербайджан призвал в суде ООН ввести обеспечительные меры в отношении Армении

ГААГА, 18 октября. /ТАСС/. Азербайджан считает необходимым срочно ввести временные обеспечительные меры в отношении Армении. Об этом заявил в понедельник на слушаниях в Международном суде ООН представитель азербайджанской стороны Эльнур Мамедов.

В начале своего выступления перед судьями он привел ряд примеров из истории, в том числе Ходжалинскую трагедию 25-26 октября 1992 года, когда в результате атаки вооруженных формирований Армении погибло большое число мирных азербайджанцев. "Единственным преступлением, которое они совершили в глазах армянских вооруженных сил, так это то, что они были этническими азербайджанцами, - подчеркнул Мамедов. - По этой причине их убивали, брали в заложники, пытали и изгоняли из домов". И в настоящее время Армения, по словам азербайджанского представителя, продолжает длящуюся десятилетия кампанию по этнической чистке.

"Временные обеспечительные меры необходимы для защиты от этой прямой угрозы", - заметил он и добавил, что Армения также продолжает разжигать ненависть и подстрекать к насилию против азербайджанцев, предоставляя убежище вооруженным группировкам и финансируя или поддерживая операции по распространению дезинформации.

На встречных курсах

Азербайджан подал иск против Армении в Международный суд ООН 23 сентября, обвинив Ереван в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Согласно иску Азербайджана, Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения. Чуть ранее, 16 сентября, похожий иск в отношении Азербайджана подала армянская сторона.

Обе стороны также потребовали компенсации ущерба и введения временных обеспечительных мер, призванных предотвратить обострение ситуации на время проведения разбирательства. В документах, поданных азербайджанской стороной, содержится призыв к суду обязать Армению соблюдать международные обязательства в соответствии с конвенцией и защитить азербайджанцев от непоправимого ущерба, наносимого продолжающимся действиями Армении, до вынесения решения по существу дела. Слушания по вопросу обеспечительных мер, которые требует ввести армянская сторона, прошли 14-15 октября.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Обстановка на границе начала ухудшаться с 12 мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области. С тех пор обе стороны периодически сообщают об инцидентах.