Саудовская Аравия и США начали совместные учения ВМС в Красном море

БЕЙРУТ, 18 октября. /ТАСС/. Совместные военно-морские учения Саудовской Аравии и США Indigo Defender 21 начались в Красном море. Об этом сообщило в понедельник Саудовское агентство печати.

Учения проходят под руководством заместителя командующего Западным флотом ВМС Саудовской Аравии адмирала Мансура бен Сауда аль-Джуайда и представителя ВМС США полковника Дэниела Бейли.

Маневры, которые продлятся 10 дней, направлены на укрепление сотрудничества двух стран в военно-морской сфере, повышение боеготовности их флотов, отработку навыков защиты портов, разминирования на суше и под водой, обеспечение безопасности судоходства и международных морских коммуникаций в Красном море.