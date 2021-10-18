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Саудовская Аравия и США начали совместные учения ВМС в Красном море

Маневры продлятся 10 дней

БЕЙРУТ, 18 октября. /ТАСС/. Совместные военно-морские учения Саудовской Аравии и США Indigo Defender 21 начались в Красном море. Об этом сообщило в понедельник Саудовское агентство печати.

Учения проходят под руководством заместителя командующего Западным флотом ВМС Саудовской Аравии адмирала Мансура бен Сауда аль-Джуайда и представителя ВМС США полковника Дэниела Бейли.

Маневры, которые продлятся 10 дней, направлены на укрепление сотрудничества двух стран в военно-морской сфере, повышение боеготовности их флотов, отработку навыков защиты портов, разминирования на суше и под водой, обеспечение безопасности судоходства и международных морских коммуникаций в Красном море.

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СШАСаудовская Аравия
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