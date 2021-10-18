Лукашенко сообщил о подготовке в Белоруссии диверсий на военных и экономических объектах

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике планируются диверсии на оборонных и экономических объектах.

"Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки", - сказал он в понедельник во время рассмотрения кадровых вопросов. По словам президента, которые приводит агентство БелТА, акты саботажа планируются "на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения".

Президент республики потребовал от Комитета государственной безопасности (КГБ) повышать эффективность работы и увеличивать потенциал агентурной разведки.

"Серьезным резервом в работе комитета является повышение эффективности внешней разведки. Ее необходимо трансформировать в подразделение, способное решать стратегические задачи, усиливать наступательность, наращивать потенциал агентурной разведки и другие методы и формы, о которых вы знаете", - сказал Лукашенко. Он отметил, что приоритетными задачами остаются "выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий".