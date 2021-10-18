Игорь Додон заявил, что отказывается от мандата депутата парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отказывается от мандата депутата парламента.

"Не вижу смысла быть в этом парламенте, я могу быть куда более эффективным на других постах <...>. Хочу показать власти, что не боюсь остаться без иммунитета. Хотите повоевать, хотите возбудить политические дела - начинайте. И я вам покажу, как борюсь и у кого тверже характер", - заявил он в понедельник на брифинге.

Додон также заявил, что может покинуть пост руководителя Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая начнет управляться коллегиальным органом. Он сообщил, что эти решения будут обсуждаться на съезде партии 18 декабря.

"Если на съезде примут решение, то у ПСРМ не будет председателя. Партией будет руководить коллегиальный орган, который будет выбирать исполнительного секретаря. Коллеги попросили меня остаться почетным председателем партии. Это будет решаться на съезде", - сказал Додон.