Силы Тыграя сообщили о захвате города Вегель-Тена на севере Эфиопии

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Подразделения повстанческих сил Тыграя захватили в соседнем штате Амхара город Вегель-Тена. Об этом сообщил в понедельник член исполнительного комитета Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и его официальный представитель Гетачев Реда.

"Вегель-Тена находится в руках вооруженных сил Тыграя, - отметил он на своей странице в Twitter. - Костяшки домино падают друг за другом".

Проверить информацию из независимых источников пока не удается. В свою очередь правительство Эфиопии пока не передало ни одной военной сводки в связи с возобновившимися в текущем месяце боями на севере страны.

Между тем командующий силами Тыграя генерал-лейтенант Тадессе Вереде заявил, что находящиеся под его командованием отряды сорвали наступление регулярных подразделений армии Эфиопии и ополченцев Амхары. По его словам, с 7 по 15 октября на четырех фронтах были разбиты 27 дивизий из 34, действующих сейчас против повстанцев Тыграя. Эти утверждения также пока не поддаются проверки из независимых источников.

Из военных кругов поступают сообщения о том, что упорные бои велись в последние несколько суток на территории штата Амхара в районах городов Дэссе, Мерса, Гашена, которые лежат на стратегически важных автотрассах. Интенсивные военные действия происходят также возле находящегося вблизи шоссе Аддис-Абеба - Джибути города Чифра в штате Афар.

Наступление федеральных сил

Операция федеральных сил на севере страны началась, по данным агентства Рейтер, 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях: возле городов Вургесса и Вегель-Тена, а также в районе шоссе, связывающего штаты Амхара и Афар.

В минувшем июле силы Тыграя начали операцию против федеральных войск, перейдя на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы смогли в первые три недели наступления перерезать ряд транспортных магистралей и взять под контроль несколько городов. Однако в начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление, добившись успеха на ряде направлений. К сентябрю им удалось вернуть контроль над большей частью городов и стратегически важных поселков.

Новое наступление федеральных сил началось спустя трое суток после переизбрания Абия Ахмеда премьер-министром Эфиопии на второй срок. Возглавляемая им коалиция "Процветание" одержала уверенную победу на парламентских выборах. Новый кабинет министров страны был приведен к присяге 4 октября.