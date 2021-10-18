В Баку пообещали адекватный ответ на позитивные шаги Еревана в вопросе делимитации границ

БАКУ, 18 октября. /ТАСС/. Азербайджан адекватно ответит на любой позитивный шаг со стороны Армении в вопросе делимитации и демаркации границы двух стран. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на брифинге по итогам переговоров с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Азербайджан выступает за постепенную нормализацию отношений [с Арменией] в постконфликтный период на основе норм международного права. <...> Чрезвычайно важно как можно скорее начать процесс делимитации и демаркации международно признанных границ двух стран и решить эти вопросы. Азербайджан внимательно отслеживает процессы в данном направлении. И здесь каждый может быть уверен, что любой позитивный шаг с противоположной стороны будет воспринят нами адекватно и с нашей стороны будут предприняты позитивные шаги", - сказал глава азербайджанского МИД.

Байрамов отметил необходимость выполнения трехсторонних заявлений по Карабаху, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, в частности договоренности об открытии коммуникаций. По его словам, только в этом случае возможно развитие "нормальных соседских отношений" между двумя странами и обеспечение спокойной, прогнозируемой ситуации в регионе.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. 11 января лидеры РФ, Армении и Азербайджана договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

После того как под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. В настоящее время ситуация там остается напряженной. На данный момент из-за существующих разногласий стороны не пришли к договоренности по вопросу демаркации границы.