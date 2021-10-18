"Аллею свободы слова" высадили у посольства США в Киеве

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. "Аллея свободы слова" в память об убитом в Ираке украинском журналисте Тарасе Процюке появилась у посольства США в Киеве. Об этом сообщило в понедельник издание "Страна".

Как подчеркнули в издании, которое в числе некоторых других было заблокировано на Украине решением Совета нацбезопасности и обороны, каждое дерево на этой аллее должно напоминать о погибшем журналисте, а также о СМИ, которые столкнулись с цензурой со стороны украинских властей.

"В этом здании находится источник власти в современной Украине, которая попала в колониальную зависимость от внешних сил и влияний. Именно поэтому на территории нашей родины идет война, ее пытаются втянуть в состав вооруженного блока НАТО и затягивают на шее петлю долгов, которые будут вынуждены платить наши дети и внуки", - приводит "Страна" слова участника акции - правозащитника Владимира Чемериса. Он добавил, что Украина превратилась в "глобальный тренировочный центр ультраправых движений".

Процюк работал в агентстве Reuters. Он погиб в марте 2003 года в Багдаде, когда американский танк открыл огонь по отелю, с балкона которого журналист вел съемку.

Санкции властей Украины в отношении СМИ

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Они предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм". Телеканалы заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый телеканал "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили его эфирное вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве.

В августе были введены санкции против против издания "Страна" и его главного редактора Игоря Гужвы, которые предполагали блокировку его сайта и обязанность провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналу, аккаунту в Facebook, а также другим страницам издания в соцсетях. Руководство издания приняло решение о смене веб-адреса и выходе из украинской доменной зоны.

Также под санкции попали блогер Анатолий Шарий и его жена Ольга. Под ограничениями теперь информационное агентство "Шарий.NET", а также социальные сети и YouTube-каналы. Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению в государственной измене.