ОПЗЖ требует от Зеленского отказаться от политических спекуляций в отношении Медведчука

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) считает заявление президента страны Владимира Зеленского о возможном обмене главы политсовета партии Виктора Медвечука на находящихся в России украинцев дешевым политическим шоу.

"Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских телеканалов рассказал о том циничном и возмутительном плане власти, который направлен на дискредитацию председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и нашей партии в целом. Демонстративно игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, глава государства совершенно безосновательно, не располагая никакими доказательствами и аргументами, допустил якобы существование у Виктора Медведчука гражданства иного государства, кроме украинского. Более того, поправ все нормы морали, президент Зеленский показал, что любой ценой, нарушая конституцию и законы Украины, хочет выдворить Медведчука за пределы страны", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте партии.

Все эти действия Зеленского, считают в ОПЗЖ, свидетельствуют, что "уголовные дела, сфальсифицированные против Медведчука, настолько шиты белыми нитками, что власть в полной мере осознает, какой неизбежный позорный провал ждет ее если не в украинских судах, то в Европейском суде по правам человека". "Президент Зеленский, погрязший в многочисленных офшорно-коррупционных скандалах, подозреваемый в политических расправах над оппозицией и инакомыслящими, прекрасно понимает: ответственности не избежать", - уверены в оппозиции.

В ОПЗЖ полагают, что Зеленский вынужден обращаться с "намеками" к высшему руководству России через украинский телеканал, поскольку полностью провалил диалог с Москвой. "Хотя именно диалог должен был стать одной из ключевых задач украинской власти", - подчеркивается в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от президента Украины отказаться от политических спекуляций в отношении Медведчука и прекратить политическую расправу, при которой "фальсификация уголовных дел перерастает в дешевое политическое шоу".

Сам Медведчук ранее ответил Зеленскому, что не имеет гражданства, кроме украинского.

Дело Медведчука

Зеленский 17 октября заявил, что не исключает возможности обмена Медведчука на находящихся в России украинских граждан, если у парламентария обнаружат российское гражданство.

Печерский районный суд Киева 12 октября отказался назначать Медведчуку содержание под стражей в рамках нового уголовного дела, вновь определив ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 8 октября сообщала, что оппозиционеру предъявлено новое обвинение по статьям о госизмене и содействии террористической организации. По версии следствия, он причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая в рамках дела по статьям о госизмене и нарушении законов войны. Эту меру пресечения ему уже неоднократно продлевали. Политик все обвинения отрицает и считает их политической расправой.