В Минске сообщили о новой попытке силового выдворения мигрантов из Польши в Белоруссию

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил об очередной попытке польских силовиков с помощью силы выдворить мигрантов в Белоруссию.

"В субботу, 16 октября, польские пограничники в очередной раз демонтировали часть заграждения из колючей проволоки в целях насильственного вытеснения группы беженцев", - говорится в сообщении белорусского погранведомства, опубликованном в понедельник в его Telegram-канале.

По данным ГПК, польские пограничники привезли иностранцев, в том числе женщин и детей, на служебных транспортных средствах. "Люди отказывались добровольно идти в Беларусь, после чего польские военные стали выбрасывать через заграждение на белорусскую сторону их личные вещи. Для беженцев это означало следующее: если они не пойдут через забор, то их оставят на линии границы без теплых вещей и документов, то есть фактически бросят замерзать и голодать", - указали в погранкомитете.

В ведомстве проинформировали, что прибывший на место белорусский пограничный наряд не допустил нарушения границы, а польские пограничники забрали всех беженцев, восстановили часть заграждения и уехали. В Минске заявили, что, "несмотря на организуемые акции в Польше по защите прав беженцев, польская сторона продолжает проводить негуманную политику на границах "демократического" Евросоюза".

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 19 тыс. мигрантов. Некоторые беженцы, которых не пропускают в Польшу, кочуют на границе. Тех, кому удается пройти на польскую территорию, пограничники возвращают на линию границы. В последние недели было зафиксировано пять случаев смерти среди мигрантов, их тела обнаруживали в разных местах в приграничном регионе.

Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планирует трансформировать в более надежную ограду, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.