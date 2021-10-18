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Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений между странами

По словам Нафтали Беннета, отношения Израиля и России способствуют региональной безопасности и стабильности

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил в понедельник президента России Владимира Путина с 30-летием восстановления дипломатических отношений.

"Поздравляю Владимира Путина с 30-летием возобновления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы мы укрепили нашу историческую связь и установили тесные отношения, приносящие пользу нашим народам и способствующие региональной безопасности и стабильности", - написал Беннет в Twitter.

Дипломатические отношения между СССР и Израилем были установлены в мае 1948 года, но были прерваны в июне 1967 года после начала Шестидневной войны. В 1985 году начались переговоры о восстановлении связей, двумя годами позже возобновились контакты по консульской линии, а 18 октября 1991 года дипломатические отношения были восстановлены в полном объеме.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильБеннет, Нафтали
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