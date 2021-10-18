Столица штата Тыграй в Эфиопии подверглась ударам с воздуха

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Административный центр штата Тыграй город Мэкэле подвергся в понедельник ударам с воздуха. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на телеканал штата, контролируемый Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ).

По его словам, столица Тыграя пострадала от авиаударов, несколько ее жителей получили ранения. Факт нанесения воздушного удара по Мэкеле агентству подтвердил дипломат, а также сотрудник одной из служб по оказанию экстренной помощи.

В свою очередь на тыграйских новостных порталах появились сообщения о том, что ВВС Эфиопии нанесли удар по городскому району Мессобо, погибли три человека, есть раненые. Подтверждения из независимых источников данной информации пока нет.

Конфликт на севере Эфиопии

В ноябре 2020 года федеральное правительство Эфиопии провело военную операцию против НФОТ, в результате которой установило контроль над всеми крупными городами и стратегическими объектами Тыграя. После этого повстанцы были вынуждены уйти в подполье, но в июне 2021 года перешли в наступление и смогли войти в Мэкэле и взять его под свой полный контроль, как и значительную часть территории штата. В июле силы Тыграя вошли на территорию соседних штатов Амхара и Афар, перерезали ряд транспортных магистралей и взяли под контроль несколько городов. Однако в начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление и к сентябрю восстановили контроль над большей частью городов и стратегически важных поселков.

Новая операция федеральных сил на севере страны началась, по данным агентства Рейтер, 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Руководство НФОТ заявило, что центральные власти намерены вновь вторгнуться в Тыграй.

Нынешнее наступление федеральных сил началось спустя трое суток после переизбрания Абия Ахмеда премьер-министром Эфиопии на второй срок. Возглавляемая им коалиция "Процветание" одержала уверенную победу на парламентских выборах. Новый кабинет министров страны был приведен к присяге 4 октября.