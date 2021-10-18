Главы Минобороны Грузии и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

ТБИЛИСИ, 18 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его грузинский коллега Джуаншер Бурчуладзе в понедельник подписали "Инициативу об усилении обороны и мер сдерживания для Грузии".

"Имею честь сегодня вместе с министром обороны Грузии объявить об инициативе усиления обороны и мер сдерживания для Грузии. Эта инициатива будет центральной составляющей в деле сотрудничества между Министерством обороны США, с одной стороны, и Министерством обороны Грузии, с другой. Это означает переход на высокую фазу сотрудничества между нашими странами в сфере безопасности", - сказал Остин на пресс-конференции после подписания документа.

Инициатива будет состоять из двух компонентов: оказание поддержки грузинской стороне в институциональном укреплении оборонного ведомства и его структур и развитие возможностей армии за счет совместных комбинированных учений на уровне бригад.

Министр обороны США прибыл в Грузию с официальным визитом в понедельник. У него запланированы переговоры с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и посещение одной из военных баз.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - в области обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая развитие сотрудничества в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры, а также в гуманитарной области.