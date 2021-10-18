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Посол Франции покинул Минск. Глава дипмиссии Белоруссии отозван из Парижа

Французский посол Николя де Лакост не завершил процедуру вступления в должность
Здание МИД Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Здание МИД Белоруссии
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Посол Франции в Минске Николя де Лакост не завершил процедуру вступления в должность и уже покинул Белоруссию, для консультаций отозван глава белорусского диппредставительства в Париже Игорь Фисенко. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД Белоруссии.

"Глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Республике Беларусь. В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение", - отметили в министерстве. По информации внешнеполитического ведомства, де Лакост уже "покинул страну". В свою очередь посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко "отозван в Минск на консультации".

"Искренне сожалеем о такой позиции наших французских коллег. Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий", - добавили в ведомстве.

Николя де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Белоруссию в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот только министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею в декабре 2020 года. Однако до настоящего времени верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко он так и не вручил.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияФранция
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