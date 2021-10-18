НАТО пока не получила уведомление России о взаимном закрытии дипмиссий

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. НАТО приняла к сведению слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о взаимном закрытии дипмиссий, но пока не получила официальных уведомлений от РФ.

"Мы приняли к сведению заявления министра Лаврова для СМИ, однако мы пока не получили официальных уведомлений по затронутым вопросам", - заявили в пресс-службе альянса в ответ на запрос ТАСС прокомментировать заявление главы МИД РФ о закрытии с 1 ноября постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе и Информационного бюро НАТО и Военной миссии связи НАТО в Москве.