Глава Пентагона посетит Киев 19 октября

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин во вторник посетит с визитом в Киев, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество в области безопасности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба посольства США на Украине.

"Находясь в Киеве, Ллойд Остин посетит Министерство обороны Украины, где примет участие в церемонии памяти павших защитников Украины в Мемориальном зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море", - сообщает посольство.

После встречи Остин и Таран выступят с заявлениями и ответят на вопросы журналистов.

Министр обороны США также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить двустороннее и региональное сотрудничество в области безопасности.