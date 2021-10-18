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Кулеба заявил, что Украину не интересует мнение России относительно ее вступления в НАТО

У России нет права голоса в дискуссии по поводу будущего членства Украины в альянсе, подчеркнул украинский министр иностранных дел
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба EPA-EFE/FABRIZIO BENSCH/POOL
Описание
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
© EPA-EFE/FABRIZIO BENSCH/POOL

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Власти в Киеве не интересуются позицией России относительно вступления Украины в НАТО. Об этом написал в понедельник в Twitter украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Нас не интересует мнение РФ относительно вступления Украины в НАТО", - заявил он. "У России нет права голоса в дискуссии по поводу будущего членства Украины в альянсе", - утверждает глава внешнеполитического ведомства. Он в очередной раз упомянул об агрессии России в отношении его страны.

Кулеба таким образом отреагировал на высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделанные в интервью, которое вошло в фильм "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maitre du jeu), показанный в воскресенье вечером на телеканале France 5. Отвечая на вопросы относительно присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, он сказал, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. По словам пресс-секретаря, этот сценарий выходит за красные линии национальных интересов России и может вынудить ее принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

Теги
УкраинаРоссияКулеба, Дмитрий Иванович
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