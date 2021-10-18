Кулеба заявил, что Украину не интересует мнение России относительно ее вступления в НАТО

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Власти в Киеве не интересуются позицией России относительно вступления Украины в НАТО. Об этом написал в понедельник в Twitter украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Нас не интересует мнение РФ относительно вступления Украины в НАТО", - заявил он. "У России нет права голоса в дискуссии по поводу будущего членства Украины в альянсе", - утверждает глава внешнеполитического ведомства. Он в очередной раз упомянул об агрессии России в отношении его страны.

Кулеба таким образом отреагировал на высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделанные в интервью, которое вошло в фильм "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maitre du jeu), показанный в воскресенье вечером на телеканале France 5. Отвечая на вопросы относительно присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, он сказал, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. По словам пресс-секретаря, этот сценарий выходит за красные линии национальных интересов России и может вынудить ее принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.