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Отношения России и НАТО
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Глава МИД ФРГ считает, что отношения России и Запада становятся все более сложными

Хайко Маас заявил, что Германия стремилась в рамках НАТО к диалогу с РФ

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Решение закрыть постоянное представительство РФ при НАТО и приостановить деятельность военной миссии связи и информационного бюро альянса в Москве осложняет взаимоотношения России и Запада. Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в понедельник в Люксембурге после планового заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

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"Это осложняет ситуацию, которая и без того была непростой. Германия стремилась в рамках НАТО к диалогу с Россией", - приводит его слова агентство Reuters. Маас выразил сожаление в связи с принятым в Москве решением. "Оно серьезно повредит отношениям", - добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников учреждения. Кроме того, будет приостановлена деятельность военной миссии связи и информационного бюро организации в Москве.

6 октября НАТО объявила о сокращении численности миссии России при альянсе с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов отозвали аккредитацию, еще два вакантных места были упразднены. Организация дала российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.

Теги
ГерманияРоссияОтношения России и НАТОМаас, Хайко
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