ЕС готов ввести санкции против национальной авиакомпании Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Евросоюз готов ввести санкции против национальной авиакомпании Белоруссии "Белавиа" в связи с ситуацией с мигрантами на европейских границах. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы готовы ввести санкции против национальной авиакомпании Белоруссии и убедить других, что они играют в игру нелегальных перевозчиков людей", - сказал он.

По словам Борреля, он находится на связи с властями Ирака и других стран, откуда мигранты пытаются через Минск попасть в ЕС. "Мы работаем с властями Ирака и других стран происхождения мигрантов, чтобы они поняли, что это не просто туристы, которые хотят посетить Минск. Это люди, которых убедили, что они смогут попасть в ЕС через Литву, Латвию, Польшу. Это ситуация, с которой мы должны бороться", - отметил он. Боррель рассказал, что Брюсселю удалось убедить Ирак в том, что Минск "использует мигрантов в качестве оружия". "Когда власти Ирака осознали ситуацию, то иракская дорога была закрыта. Но открылись другие дороги. Мы будем связываться со всеми странами и объяснять ситуацию", - добавил он.

Газета BILD am Sonntag сообщила ранее, что власти Германии расследуют причастность Лукашенко к организации нелегальной переправки мигрантов в ЕС. По ее информации, следователи считают, что "посредством организованной на государственном уровне перевозки мигрантов" президент Белоруссии якобы "хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций" с Минска.

По оценке федеральной полиции ФРГ, с начала августа 2021 года через Белоруссию в Германию (через территорию Польши) нелегально добрались почти 4 тыс. иностранцев, из них только за первую неделю октября - 1 183. Речь идет, прежде всего, о сирийцах и иракцах. Как пишет BILD am Sonntag, мигранты вылетают в Белоруссию из аэропортов Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция) и с середины сентября по белорусской студенческой визе из Дамаска (Сирия). По прибытии в Минск пограничники или милиция якобы доставляют их к польской границе. За помощь в незаконном пересечении границ ЕС они платят белорусской стороне около €4 тыс., утверждает газета.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Власти Польши ранее приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.