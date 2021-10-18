Главы МИД ЕС договорились активизировать новый блок санкций против Минска

ВАРШАВА, 18 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Европейского союза признали необходимость активизации нового пакета санкций против Белоруссии в связи с ухудшением миграционной ситуации на границе. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, общаясь с журналистами по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Я представил исчерпывающий отчет о текущей ситуации на границе, рассказал, каковы причины этого кризиса и каковы политические цели [президента Белоруссии] Александра Лукашенко. Подавляющее большинство стран ЕС выразили солидарность с Польшей. Мы согласились, что нужен ответ, ответ в отношении самого белорусского режима. Принято решение активизировать меры в рамках пятого пакета санкций. Санкции будут применяться к конкретным должностным лицам, людям, ответственным за этот кризис, но также и за нарушение прав человека", - приводит слова Пшидача Польское агентство печати.

По словам министра, на встрече в Люксембурге обсуждались и конкретные компании, которые могут оказаться в санкционном списке.

"Все члены ЕС согласились, и Европейская комиссия обязалась действовать в странах происхождения нелегальных мигрантов, в странах транзита, чтобы противодействовать источникам миграции", - сказал Пшидач, отметив также, что речь шла и о противодействии преступным группировкам и использованию авиакомпаний для этой практики.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 21 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием для защиты границы.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе со стороны белорусских силовых структур и попытках прорыва через границу больших групп мигрантов.