МИД Польши прокомментировал решение о приостановке работы постпредства РФ при НАТО

ВАРШАВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия, приняв решение приостановить работу своего постпредства при НАТО, показала отсутствие заинтересованности в диалоге с альянсом, о чем польская сторона сожалеет. С таким заявлением выступил в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, общаясь с журналистами по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

По словам Пшидача, в первую очередь эта ситуация должна быть прокомментирована в штаб-квартире НАТО и Польша этого комментария ждет. "Я с сожалением принимаю эту декларацию российской стороны. Это показывает, что российская сторона не заинтересована в диалоге ни с союзниками из НАТО, ни со штаб-квартирой", - сказал он.

"Польша, несмотря на нашу негативную и критичную оценку активности России в Центральной и Восточной Европе, всегда выступала за то, чтобы эти каналы были открыты", - добавил представитель МИД республики.

"Этим решением Россия посылает сигнал о том, что она не заинтересована в решении каких-либо спорных моментов", - считает он. "Конечно, это решение надо принять с сожалением", - резюмировал Пшидач.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва с начала ноября приостанавливает работу своего постпредства при НАТО после решения альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников миссии. Также будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в России.