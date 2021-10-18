В администрации Санду заявили, что Козак не сможет посетить Кишинев на этой неделе

КИШИНЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак уведомил, что не сможет посетить на этой неделе Кишинев по приглашению президента Молдавии Майи Санду. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента Молдавии.

"На прошлой неделе администрация президента Республики Молдова направила приглашение посетить Кишинев замглавы администрации президента РФ Дмитрию Козаку. Как отметили в офисе Дмитрия Козака, на этой неделе визит в Молдавию невозможен", - говорится в сообщении. Как информировал на прошлой неделе вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой, молдавская сторона планировала обсудить условия нового контракта на поставку газа в республику.

Замглавы администрации Кремля уже встречался в начале августа с президентом Молдавии. Обсуждалась приднестровская проблематика, двусторонняя торговля, контракт с "Газпромом", а также другие вопросы. В Кишиневе представителя РФ заверили, что новое правительство Молдавии будет проводить сбалансированную внешнюю политику. Со своей стороны Козак заверил, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству.