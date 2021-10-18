Суд на Украине арестовал захваченного наблюдателя ЛНР

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал захваченного украинскими военными наблюдателя Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Андрея Косяка. Об этом сказано в сообщении Луганской областной прокуратуры в понедельник.

"Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в нем.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины утром 13 октября захватила Косяка в зоне разведения сил и средств у Золотого во время согласованных с украинской стороной работ по очистке дороги. ЛНР потребовала от Киева немедленно освободить представителя республики. Служба безопасности Украины сообщала о предъявлении обвинения Косяку по статье о создании незаконных вооруженных формирований. Задержанный якобы "вел разведку позиций Вооруженных сил Украины под видом разминирования".

ЛНР также потребовала созвать 19 октября внеочередное заседание подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию в Донбассе, посвященное вопросу освобождения ее офицера.