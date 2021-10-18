Глава МИД Испании заявил, что отношения между НАТО и РФ нужно обсуждать в рамках альянса

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Ситуация с дальнейшими отношениями между НАТО и Россией должна обсуждаться в рамках Североатлантического альянса. Об этом заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Эту [ситуацию] мы должны обсудить в рамках НАТО, - сказал он. - Сегодня здесь обсуждались все [вопросы] "Восточного партнерства" и необходимость иметь общую и твердую позицию ЕС [в отношении РФ], которая является довольно единой: с одной стороны, диалог, с другой - твердость". "Отношения НАТО мы должны обсуждать в НАТО, это не одни и те же страны", - пояснил глава МИД Испании.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва с начала ноября приостанавливает работу своего постпредства при НАТО после решения альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников миссии. Также будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в России.