Госдеп США не комментирует решение России о приостановке работы постпредства при НАТО

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США не комментирует решение РФ приостановить работу своего постпредства при НАТО, а также деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро альянса в России.

"Мы бы направили вас к НАТО за дальнейшей информацией", - сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в понедельник в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать соответствующее заявление Москвы.

"Политика НАТО по отношению к России остается последовательной. Она [НАТО] укрепила свое сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, в то же время оставив открытой дверь для конструктивного диалога", - добавил представитель Госдепа.