НАТО сожалеет о решении РФ приостановить работу дипмиссий, но остается готова к диалогу

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО сожалеет о решении России приостановить работу дипломатических миссий в Брюсселе и Москве, но остается готова к диалогу, в том числе в Совете Россия - НАТО, продолжая одновременно сдерживание РФ. Об этом заявила в понедельник ТАСС официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"Мы сожалеем об этих шагах. Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, но остаемся открыты для диалога, в том числе в Совете Россия - НАТО", - заявила она в ответ на вопрос о приостановке работы дипмиссий.

Также Лунгеску заявила, что предложение НАТО о проведении заседания Совета Россия - НАТО (СРН) остается в силе, несмотря на решение России. "СРН является важной платформой для диалога. НАТО предложила провести еще одну его встречу 18 месяцев назад, и это предложение остается в силе", - заявила Лунгеску.