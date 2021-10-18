Повстанцы Тыграя убили на севере Эфиопии 30 мирных жителей

ПРЕТОРИЯ, 18 октября. /ТАСС/. Повстанцы из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) убили около 30 мирных жителей во время атак, предпринятых ими в последние дни в штатах Амхара и Афар. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр государственной службы связи Эфиопии Легесс Тулу.

"Около 30 человек погибли в городах Вучали в штате Амхара и Чифра в штате Афар при обстреле из тяжелых артиллерийских орудий с расстояния до 30 километров, - цитирует его эфиопский телеканал Fana. - Непосредственной целью террористов из НФОТ является уничтожение государственного и личного имущества граждан, разрушение инфраструктуры и зданий госучреждений".

Министр подчеркнул, что жители страны должны противостоять террористам из Тыграя, так как их целью является уничтожение Эфиопии. "Каждый обязан внести свой вклад в усилия по защите Эфиопии и любой ценой отстоять ее территориальную целостность и суверенитет", - отметил Тулу.

Операция федеральных сил на севере страны началась 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях: возле городов Вургесса и Вегель-Тена, а также в районе шоссе, связывающего штаты Амхара и Афар.

В последние дни упорные бои велись на территории штата Амхара в районах городов Дэссе, Мерса, Гашена, которые лежат на стратегически важных автотрассах. Интенсивные военные действия происходят также возле находящегося вблизи шоссе Аддис-Абеба - Джибути города Чифра в штате Афар. Командующий силами Тыграя генерал-лейтенант Тадессе Вереде заявил в минувшие выходные, что находящиеся под его командованием отряды сорвали наступление регулярных подразделений армии Эфиопии и ополченцев Амхары. По его словам, с 7 по 15 октября на четырех фронтах были разбиты 27 дивизий из 34, действующих сейчас против повстанцев Тыграя. Эти утверждения также пока не поддаются проверки из независимых источников.