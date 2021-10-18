Зеленский вновь заявил, что заинтересован во встрече с Путиным в любом формате

"Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", - отметил он в интервью украинскому телеканалу Ictv, полная версия которого транслируется в понедельник.

Кроме того, Зеленский сообщил о шансах на встречу "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Он заявил, что Киев готов к ней. "На сегодня Германия, Франция и Украина - это точно - заинтересованы во встрече в "нормандском формате", - подчеркнул Зеленский, добавив, что Киев, в частности, готов "к некоторым шагам вперед, чтобы эта встреча состоялась". Президент вновь подчеркнул, что ждет шагов от Москвы. "Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. <...> Я думаю, что шансы для этого есть", - отметил он.

Украинский лидер напомнил, что обсуждал тему возможности присоединения США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе с американским лидером Джо Байденом. По его словам, в Соединенных Штатах ему сообщили, "что они будут думать над форматом" и делать предложения украинской и российской сторонам.

В апреле Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Глава российского государства 22 апреля, комментируя это предложение, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 октября заявил, что перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается, поскольку не меняются модальности и статус предыдущих договоренностей. Кроме того, по его словам, причина также в том, что Киев взял курс на выход из минских соглашений.