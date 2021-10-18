Китай опроверг информацию об испытаниях гиперзвукового оружия

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Упоминаемая в СМИ информация об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия в августе этого года не соответствует действительности. Как заявил 18 октября на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, в августе этого года Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.

"Насколько мне известно, это было в августе этого года. Это были испытания космического аппарата. Они были организованы для подтверждения технологии повторного использования космического корабля", - сообщил он.

По словам дипломата, эта технология имеет особое значение для мировой науки, так как может значительно удешевить освоение космоса для человечества. "Многие другие страны и компании уже испытывали подобные аппараты. Обломки сгоревшего корабля упали в море", - добавил Чжао Лицзянь.

Как сообщила 16 октября британская газета Financial Times, Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.