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Протесты сторонников Трампа в США
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Трамп подал в суд на комиссию Конгресса США, которая расследует события 6 января

Экс-президент США добивается того, чтобы американские законодатели не смогли получить из архива документы, касающиеся работы его администрации

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал через суд запретить раскрытие касающихся его администрации документов в рамках разбирательства в связи со штурмом здания американского Конгресса 6 января. Соответствующий иск подан в понедельник в федеральный окружной суд столичного округа Колумбия.

В числе ответчиков указаны специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию данных событий, американский конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи), являющийся председателем этого комитета, а также руководитель Национального архива США. Трамп добивается того, чтобы американские законодатели не смогли получить из архива документы, касающиеся работы его администрации.

Теги
СШАТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
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